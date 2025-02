HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 168 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Jahreszahlen passte Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie seine diesjährige Schätzung für die operative, organische Umsatzentwicklung etwas nach unten an. Der Konsumgüterkonzern bleibt aber einer seiner "Top-Picks" für 2025 in den Segmenten Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflege./tih/gl



