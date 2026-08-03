AXA Aktie

44,86EUR -0,24EUR -0,53%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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03.08.2026 11:25:56

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 77,10 auf 77,00 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die geschäftlichen Zielvorgaben des Versicherers habe er seine Schätzungen leicht gekappt, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rücke der Strategietag am 15. September in den Fokus und damit die neuen Wachstumsziele./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,65 € 		Abst. Kursziel*:
72,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,65%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 44,86 -0,53% AXA S.A.

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11:22 Renault Outperform Bernstein Research
11:19 Santander Buy UBS AG
11:19 BAT Buy UBS AG
11:15 Airbus Buy UBS AG
10:53 Ferrari Buy UBS AG
10:52 Unilever Sell UBS AG
10:51 Alzchem Group Buy Warburg Research
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10:40 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
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09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:13 Siltronic Buy UBS AG
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31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
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