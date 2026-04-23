Boeing Aktie
|199,80EUR
|2,98EUR
|1,51%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Ein "sauberes" Jahresviertel untermauere die Erholung und trage zur Klarheit hinsichtlich der Nachfrage bei, schrieb Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsraten des Flugzeugbauers verbesserten sich stetig./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 285,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 231,28
|
Abst. Kursziel*:
23,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 234,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,66%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:02
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Boeing nach starken Zahlen an Charthürde (dpa-AFX)
|
22.04.26