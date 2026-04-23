Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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23.04.2026 11:45:19

Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Ein "sauberes" Jahresviertel untermauere die Erholung und trage zur Klarheit hinsichtlich der Nachfrage bei, schrieb Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsraten des Flugzeugbauers verbesserten sich stetig./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 285,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 231,28 		Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 234,25 		Abst. Kursziel aktuell:
21,66%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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