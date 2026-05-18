NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu chinesischen Bestellungen beim US-Flugzeugbauer deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. In absehbarer Zeit werde es wohl Details zu diesen Aufträgen geben./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.