Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu chinesischen Bestellungen beim US-Flugzeugbauer deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. In absehbarer Zeit werde es wohl Details zu diesen Aufträgen geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
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Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 220,49
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Abst. Kursziel*:
33,79%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 220,49
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-
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