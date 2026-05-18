Boeing Aktie

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Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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18.05.2026 07:42:53

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu chinesischen Bestellungen beim US-Flugzeugbauer deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. In absehbarer Zeit werde es wohl Details zu diesen Aufträgen geben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 220,49 		Abst. Kursziel*:
33,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 220,49 		Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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