Danone Aktie
|64,48EUR
|0,18EUR
|0,28%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Lebensmittel setzt sie vor allem auf Danone und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
26.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Danone-Aktie freundlich: Freie Bahn für Huel-Übernahme (Dow Jones)
|
19.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Danone-Aktie tiefer: Überraschend starkes Wachstum (dpa-AFX)
|
29.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|ROUNDUP/Protein-Hype: Danone verdient mehr - Anleger zurückhaltend (dpa-AFX)
Analysen zu Danone S.A.
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64,48
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:16
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:33
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:32
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|09:13
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG