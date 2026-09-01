Fielmann Aktie
|38,80EUR
|-0,25EUR
|-0,64%
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette investiere nach wie vor in Wachstum, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Auf kurze Sicht konzentriere sich die Debatte darauf, wie schnell die Erholung auf dem Heimatmarkt voranschreitet. Die Frage sei, wie glaubwürdig die im zweiten Halbjahr erwartete Beschleunigung ist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,80 €
|
Abst. Kursziel*:
41,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,75%
|
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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27.08.26
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26.08.26
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25.08.26
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25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
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21.08.26
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21.08.26
|Fielmann-Aktie tiefrot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt (dpa-AFX)
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|38,85
|-0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:16
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:33
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:32
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|09:13
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG