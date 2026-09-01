Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie eher auf Brauereien, insbesondere AB Inbev
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
19,77 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
16,72 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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