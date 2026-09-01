NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Getränkebereich setzt sie eher auf Brauereien, insbesondere AB Inbev . Diageo bleibe zu abhängig vom US-Geschäft und den Risiken bezüglich Abbau der Lagerbestände./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.