Redcare Pharmacy Aktie
|61,60EUR
|-0,85EUR
|-1,36%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
01.09.2026 11:17:45
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze erscheine ihm als gut geplante Lösung, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
103,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,45 €
|
Abst. Kursziel*:
70,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,21%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Aktie im Minus: Redcare Pharmacy beruft Vize-Aufsichtsratschef zum neuen CEO (Dow Jones)
|
28.08.26
|Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef (dpa-AFX)
|
28.08.26
|Neuer CEO von Redcare Pharmacy wird der stellvertretender Aufsichtsratschef (Dow Jones)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|61,55
|-1,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:16
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:33
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:32
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|09:13
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG