AstraZeneca Aktie
|139,30EUR
|-0,25EUR
|-0,18%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe der Umsatz mit dem Krebsmedikament Enhertu auf Jahressicht um ein Drittel zugelegt, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Das Medikament Datroway zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe zuletzt im Vergleich zum Vorquartal um ein Viertel zugelegt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
137,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
31.08.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Tezspire überzeugt in Ösophagitis-Studie: AstraZeneca-Aktie gibt dennoch nach (Dow Jones)
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26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138,45
|-0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:33
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:32
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|09:13
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG