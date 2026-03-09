BP Aktie
|5,85EUR
|0,07EUR
|1,21%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 490 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,05 £
|
Abst. Kursziel*:
6,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,91%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
