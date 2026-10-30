BP Aktie
|7,50EUR
|-0,01EUR
|-0,17%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe die europäische Branchen-Berichtssaison mit überraschend guten operativen Gewinnen beendet, obwohl die Erwartungen nach den Zahlen von Konkurrenten vorab gestiegen seien, schrieb Joshua Stone am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,26 £
|
Abst. Kursziel*:
11,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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29.10.26
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29.10.26
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29.10.26
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29.10.26
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|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,49
|-0,23%
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