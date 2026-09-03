Redcare Pharmacy Aktie
|56,45EUR
|-0,25EUR
|-0,44%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Redcare habe sich aber besser geschlagen als DocMorris./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,95 €
|
Abst. Kursziel*:
73,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,83%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|56,45
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:22
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.