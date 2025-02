MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Analyst Volker Bosse sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von "soliden Jahreszahlen" des Fotospezialisten, wobei die Umsätze über, aber das operative Ergebnis leicht unter den Erwartungen herausgekommen sei. Cewe sei unverändert ein "grundsolides Unternehmen mit einer sehr soliden Finanzstruktur, das auch weiterhin wachsen und eine ordentliche Rendite, inklusive nachhaltiger Dividendenzahlungen, erwirtschaften wird", schrieb er./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 07:40 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.