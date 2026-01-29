Deutsche Telekom Aktie
|27,53EUR
|0,32EUR
|1,18%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal aktualisierte Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 blieben diese im Wesentlichen unverändert, doch für 2026 senkte er sie leicht unter dem Einfluss von Währungseffekten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,47 €
|
Abst. Kursziel*:
40,15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,85%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
