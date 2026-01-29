KION GROUP Aktie
|59,95EUR
|-2,85EUR
|-4,54%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:53 / GMT
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,10%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
