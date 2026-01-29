Nemetschek Aktie

74,85EUR -1,75EUR -2,28%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 13:10:52

Nemetschek SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel auf 125 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe das Jahr 2025 ähnlich stark beendet, wie es begonnen habe, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hätten die Konsensprognosen übertroffen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77,00 € 		Abst. Kursziel*:
62,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,00%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

mehr Analysen
13:10 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
11:50 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 73,85 -3,59% Nemetschek SE

Aktuelle Aktienanalysen

13:58 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
13:56 Tesla Verkaufen DZ BANK
13:54 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Roche Outperform Bernstein Research
13:15 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:14 easyJet Outperform Bernstein Research
13:13 ABB Market-Perform Bernstein Research
13:10 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:09 easyJet Outperform RBC Capital Markets
13:08 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
13:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:03 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:02 Siemens Kaufen DZ BANK
12:59 ASML NV Buy UBS AG
12:58 Continental Buy UBS AG
12:57 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
12:55 ABB Neutral UBS AG
12:54 Ryanair Buy UBS AG
12:53 easyJet Buy UBS AG
12:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
12:51 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
12:50 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12:48 STMicroelectronics Buy UBS AG
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:38 GEA Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
12:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:35 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:33 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:32 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:54 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:53 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:52 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen