SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
166,66 €
|
Abst. Kursziel*:
62,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
167,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,04%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
