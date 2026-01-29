SAP Aktie

167,66EUR -29,90EUR -15,13%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

29.01.2026 17:18:05

SAP SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
166,66 € 		Abst. Kursziel*:
62,01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
167,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,04%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

