DWS Group Aktie
|63,30EUR
|3,60EUR
|6,03%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
63,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
63,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,79%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
