LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.