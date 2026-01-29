DWS Group Aktie

63,30EUR 3,60EUR 6,03%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 17:19:22

DWS Group GmbHCo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
63,95 € 		Abst. Kursziel*:
-7,74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
63,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,79%
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten