Sanofi Aktie

77,53EUR 0,26EUR 0,34%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 13:06:23

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die währungsbereinigten Gewinnziele des Pharmakonzerns seien besser als gedacht ausgefallen, allerdings dürften die Markterwartungen auf Basis der aktuellen Kurse etwas sinken, erwartet Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77,71 € 		Abst. Kursziel*:
22,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

mehr Analysen
13:06 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:10 Sanofi Neutral UBS AG
09:54 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 78,06 1,02% Sanofi S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

13:58 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
13:56 Tesla Verkaufen DZ BANK
13:54 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:18 Roche Outperform Bernstein Research
13:15 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:14 easyJet Outperform Bernstein Research
13:13 ABB Market-Perform Bernstein Research
13:10 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:09 easyJet Outperform RBC Capital Markets
13:08 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
13:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:03 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:02 Siemens Kaufen DZ BANK
12:59 ASML NV Buy UBS AG
12:58 Continental Buy UBS AG
12:57 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
12:55 ABB Neutral UBS AG
12:54 Ryanair Buy UBS AG
12:53 easyJet Buy UBS AG
12:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
12:51 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
12:50 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12:48 STMicroelectronics Buy UBS AG
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:38 GEA Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
12:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:35 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:33 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:32 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:54 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:53 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:52 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen