LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|545,10EUR
|4,40EUR
|0,81%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 625 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Luxusgüterkonzerns für 2025 habe er geringfügige Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2027 liege nun 5 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
625,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
545,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
545,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|545,10
|0,81%
