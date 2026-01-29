LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|548,90EUR
|8,20EUR
|1,52%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 700 auf 685 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die vorgestellten Resultate für das vierte Quartal an. Ein in die Zukunft verschobener Bewertungszeitraum mildere etwas den Effekt niedrigerer Gewinnschätzungen eines gesenkten Bewertungsmultiplikators./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
685,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
543,10 €
|
Abst. Kursziel*:
26,13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
548,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,80%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
