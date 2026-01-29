LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

548,90EUR 8,20EUR 1,52%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

29.01.2026 17:04:45

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 700 auf 685 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die vorgestellten Resultate für das vierte Quartal an. Ein in die Zukunft verschobener Bewertungszeitraum mildere etwas den Effekt niedrigerer Gewinnschätzungen eines gesenkten Bewertungsmultiplikators./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
685,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
543,10 € 		Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
548,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,80%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

