ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT





