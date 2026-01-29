Continental Aktie
|66,86EUR
|0,20EUR
|0,30%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
29.01.2026 12:58:22
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,24 €
|
Abst. Kursziel*:
33,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,61%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
