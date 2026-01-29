Continental Aktie

66,86EUR 0,20EUR 0,30%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

29.01.2026 12:58:22

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,24 € 		Abst. Kursziel*:
33,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,61%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

12:58 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Continental Buy UBS AG
27.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
