Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach vorab veröffentlichten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Jahresumsatzwachstum 2025 habe über der Unternehmensprognose und dem Konsens gelegen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis des auf die Baubranche ausgerichteten Softwareherstellers habe die Erwartungen getroffen./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nemetschek SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
75,50 €
Abst. Kursziel*:
45,70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
74,45 €
Abst. Kursziel aktuell:
47,75%
Analyst Name::
Charles Brennan
KGV*:
-
Analysen zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
