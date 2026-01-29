PUMA Aktie
|22,31EUR
|-1,15EUR
|-4,90%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards bezog nach der Beteiligung der chinesischen Fila-Mutter Anta Sports an den Herzogenaurachern nun eine "M&A-Komponente" in seine Bewertung mit ein, um ihren "strategischen Reiz" besser abzubilden. Die Konsolidierungswelle in der Sportartikelbranche gehe weiter, schrieb er am Mittwochabend./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,42 €
|
Abst. Kursziel*:
24,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,50%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Analysen zu PUMA SE
|13:46
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22,30
|-4,94%
