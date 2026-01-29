Nordex Aktie
|32,02EUR
|-2,20EUR
|-6,43%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Berichts über eine Aktienplatzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Demnach verkaufe die Investmentgesellschaft Skion von Susanne Klatten sieben Millionen Aktien, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der nachbörslich negativen Kursreaktion darauf sieht der Experte angesichts bevorstehender Treiber eine attraktive Kaufgelegenheit./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,60 €
|
Abst. Kursziel*:
24,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,68%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
