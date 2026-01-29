Roche Aktie
|347,10CHF
|8,80CHF
|2,60%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
29.01.2026 13:18:05
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Unter Verweis auf die Pipeline-Fortschritte schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass die "Verjüngung" im Pharma-Geschäft auf Kurs sei./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
400,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
341,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
347,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
