easyJet Aktie

5,43EUR -0,10EUR -1,77%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

29.01.2026 13:09:51

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

13:14 easyJet Outperform Bernstein Research
13:09 easyJet Outperform RBC Capital Markets
12:53 easyJet Buy UBS AG
11:53 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 5,40 -2,24% easyJet plc

