WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
5,57 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4,70 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
KGV*:
-
