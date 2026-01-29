adidas Aktie

149,70EUR 4,65EUR 3,21%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 20:30:18

adidas Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Sector Perform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
149,95 € 		Abst. Kursziel*:
6,70%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
149,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten