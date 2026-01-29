Roche Aktie
|347,10CHF
|8,80CHF
|2,60%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass das Zahlenwerk des Pharmakonzerns sowie auch der Ausblick auf 2026 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Seiner Meinung nach dürften die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr nun um rund ein Prozent sinken./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
341,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
347,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
10:44
|ROUNDUP: Roche bleibt auf Kurs - Zahlen und Ausblick aber unter Erwartungen (dpa-AFX)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|SIX-Handel SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|13:18
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|Roche AG (Genussschein)
|346,20
|2,34%
