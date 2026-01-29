Schaeffler Aktie
|10,33EUR
|-0,41EUR
|-3,82%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,46 €
|
Abst. Kursziel*:
20,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,97%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:08
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell (EQS Group)
|
17:08
|EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf (EQS Group)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt (finanzen.at)