DWS Group Aktie

63,20EUR 3,50EUR 5,86%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

29.01.2026 20:19:02

DWS Group GmbHCo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
63,25 € 		Abst. Kursziel*:
7,51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
63,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

