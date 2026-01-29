NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST



