DWS Group Aktie
|63,20EUR
|3,50EUR
|5,86%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
63,25 €
|
Abst. Kursziel*:
7,51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
63,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
17:59
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11:29
|AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche Bank schwach nach Zahlen - DWS mit Rekordhoch (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
|
10:05
|ROUNDUP 2: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie mit Rekord (dpa-AFX)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:05
|AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt (dpa-AFX)