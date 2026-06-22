Danone Aktie
|65,40EUR
|0,48EUR
|0,74%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone anlässlich zweier Zukäufe in Australien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Transaktionen stärkten das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Nahrungsmitteln (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Celine Pannuti am Montag. Sie rechnet zunächst mit einem Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Prozentbereich./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65,24 €
|
Abst. Kursziel*:
37,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
17.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
03.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Danone-Aktie etwas fester: Britische CMA erbittet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal (Dow Jones)
|
27.05.26