NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone anlässlich zweier Zukäufe in Australien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Transaktionen stärkten das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Nahrungsmitteln (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Celine Pannuti am Montag. Sie rechnet zunächst mit einem Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Prozentbereich./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST



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