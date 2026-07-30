ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Sorgen seien übertrieben, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Lebensmittelkonzerns sollte sich nun beschleunigen./mis/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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