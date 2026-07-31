Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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31.07.2026 15:16:47

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Botschaften des Finanzvorstands des Nahrungsmittelkonzerns seien insgesamt optimistisch gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,66 € 		Abst. Kursziel*:
40,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,53%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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