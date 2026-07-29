Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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29.07.2026 14:50:48

Danone Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Im Unterschied zu Unilever am Vortag lägen die Volumina der Franzosen etwas unter den Erwartungen, schrieb James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das hätten die erzielten Preise aber mehr als wettgemacht./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
68,80 € 		Abst. Kursziel*:
13,37%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
70,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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