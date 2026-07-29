NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Im Unterschied zu Unilever am Vortag lägen die Volumina der Franzosen etwas unter den Erwartungen, schrieb James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das hätten die erzielten Preise aber mehr als wettgemacht./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:04 / EDT



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