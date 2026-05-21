Delivery Hero Aktie
|32,89EUR
|0,83EUR
|2,59%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe sich im April weiter stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Markt sei zuletzt allerdings immer weniger dynamisch gewachsen. Die Verkaufspläne für Baemin sieht er zu den aktuell im Raum stehenden Konditionen positiv./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
32,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
32,01 €
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Abst. Kursziel*:
-0,03%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32,89 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2,71%
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
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KGV*:
-