Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Titel des heimischen Anlagenbauers Andritz bestätigt. Auch das Kursziel, das die Wertpapierexperten bei 47,0 Euro sehen, wurde unverändert belassen. Am morgigen Mittwoch wird Andritz seine Jahreszahlen vorlegen.

Der Deutsche-Bank-Experte Matthias Pfeifenberger schließt trotz der bereits im dritten Quartal getätigten Umstrukturierungsmaßnahmen, weitere Wertberichtigungen für das Schlussquartal 2019 nicht aus. Vor allem die anhaltenden Unsicherheiten in China und die rückläufigen Verkaufszahlen im Automobilsektor sieht er problematisch. Ungeachtet dessen erwartet er allerdings ein normaleres Quartal als zuletzt.

Am Dienstagvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse in einem allgemein starken Umfeld mit einem klaren Plus von 4,03 Prozent bei 31,50 Euro.

