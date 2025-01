ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Zahlen der Tochter T-Mobile US am 29. Januar dürften beruhigend ausfallen und die der Bonner selbst am 26. Februar ein solides Wachstum belegen, schrieb Analyst Polo Tang in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er ist für die europäischen Telekommunikationsunternehmen insgesamt zuversichtlich. Der Preiswettbewerb dürfte aber dafür sorgen, dass die Entwicklung nicht einheitlich ausfalle./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 14:20 / GMT





