NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Etliche personelle Änderungen im Top-Management der Deutschen Telekom und von T-Mobile US seien angesichts der großen Erfolge der bisherigen Manager in der Vergangenheit potenziell mit Risiken behaftet, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Eindeutig positiv wertete der Experte die Verlängerung des Vertrags des Deutsche-Telekom-Chefs Tim Höttges./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 16:36 / GMT



