ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Douglas nach der Bekanntgabe einer Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die 200 Millionen Euro aus den Schuldscheinen sowie 250 Millionen Euro aus operativem Cash würden zur Rückzahlung der vor einem Jahr nach dem Börsengang eingerichteten Überbrückungskreditlinie in Höhe von 450 Millionen Euro verwendet, resümierte Analyst Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein positiver Schritt zur Reduzierung der Verschuldung, schrieb er. Zudem dürften die niedrigeren Zinskosten zu einem besseren Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025 beitragen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 09:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 09:43 / GMT





