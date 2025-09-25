NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 18,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht ein neues Wachstumskapitel für die Anlagestory der Spanier. Dafür sorge der strukturell steigende Strombedarf, wie er erwartungsgemäß auf dem Kapitalmarkttag aufgezeigt worden sei, so der Experte am Donnerstag in seinem Kommentar./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 04:29 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.