52,84EUR -0,43EUR -0,81%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe ab dem Schlussquartal 2025 sei weithin erwartet worden, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Ausblick auf 2026 impliziere allerdings Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und dürfte daher negativ aufgenommen werden./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,09 € 		Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

