AB InBev Aktie
|51,38EUR
|0,58EUR
|1,14%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai begründete dies am Donnerstag mit etwas gesunkenen Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren für den Brauereikonzern./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,12 €
|
Abst. Kursziel*:
43,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,13%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|51,50
|1,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|10:05
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:03
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:57
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|08:52
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)