NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai begründete dies am Donnerstag mit etwas gesunkenen Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren für den Brauereikonzern./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 05:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.