Vestas Wind Systems A-S Aktie
|15,90EUR
|0,02EUR
|0,13%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
25.09.2025 10:40:19
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der deutschen Auktion für Windenergieanlagen an Land stützten die Anlagestory der Dänen, schrieb Akash Gupta am Donnerstag./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 21:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
