15,90EUR 0,02EUR 0,13%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

25.09.2025 10:40:19

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der deutschen Auktion für Win­d­ener­gie­an­la­gen an Land stützten die Anlagestory der Dänen, schrieb Akash Gupta am Donnerstag./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 21:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

