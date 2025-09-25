Iberdrola Aktie

15,59EUR -0,05EUR -0,29%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.09.2025 22:29:03

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,61 € 		Abst. Kursziel*:
-4,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,43%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen

24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
12.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
11.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 15,57 -0,42% Iberdrola SA

Aktuelle Aktienanalysen

08:52 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 KWS SAAT Add Baader Bank
08:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Halten DZ BANK
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
24.09.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Overweight Barclays Capital
24.09.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 GEA Halten DZ BANK
24.09.25 LANXESS Buy Warburg Research
24.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen