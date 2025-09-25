Shell Aktie
|30,81EUR
|0,17EUR
|0,54%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Shell gehört aber neben Repsol und BP weiter zu Tarrs Favoriten./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,73 £
|
Abst. Kursziel*:
12,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|08:10
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|30,81
|0,54%
