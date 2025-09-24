ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die vom Versorger vorgestellte Strategie für die Jahre bis 2028 richte den Fokus noch stärker auf die Stromnetze in Großbritannien und den USA, enthalte aber keine großen Überraschungen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





