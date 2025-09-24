Iberdrola Aktie

15,59EUR -0,05EUR -0,29%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

24.09.2025 22:26:16

Iberdrola SA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die vom Versorger vorgestellte Strategie für die Jahre bis 2028 richte den Fokus noch stärker auf die Stromnetze in Großbritannien und den USA, enthalte aber keine großen Überraschungen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

