HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Elmos vor Zahlen zum ersten Quartal von 86 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne bei dem Chipunternehmen mit einem Umsatzwachstum von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen dies selbst in einem schwierigen Marktumfeld und bei anhaltender Bestandskorrektur auf Kundenseite schaffe, unterstreiche die starke Wettbewerbsqualität von Elmos im Allgemeinen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 08:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.