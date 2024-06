HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Lagerbestände in der Branche normalisierten sich, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Signalen von Analog Devices. Dies ebne den Weg für schrittweises Wachstum in den kommenden Quartalen. Elmos bleibe eine besonders überzeugende Anlageidee./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 08:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 08:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.