Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
16.03.2026 07:31:30
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,30 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Jahresbilanz an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,33 €
|
Abst. Kursziel*:
15,76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,13%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
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|UBS AG
|26.01.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
|23.01.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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